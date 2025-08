Schäden auf den Feldern: Dürfen Saatkrähen im Kreis Rottweil abgeschossen werden?

Schwarz-glänzendes Gefieder, weiße Schnäbel und vor allem eine Vorliebe für leckere, frische Saat und Jungpflanzen – das sind die Erkennungsmerkmale von Saatkrähen. Und schlau sind sie auch. Vogelscheuchen oder Flatterbänder reichen oft nur bedingt aus, um die Vögel von den Äckern fern zu halten. Zu schnell verstehen sie, dass keine wirkliche Gefahr besteht – ganz zum Ärger der Landwirte. Hilft dann nur noch der Abschuss?

In anderen Landkreisen, etwa in Kreis Ravensburg, scheint dies der Fall zu sein. Denn das Landratsamt erlaubt dort wohl, wenn eine Genehmigung vorliegt, vereinzelt Tiere abzuschießen. Damit sollen große Ernteverluste verhindert werden.

Doch wie sehen das die Landwirte im Kreis Rottweil? Gibt es auch hier eine Saatkrähen-Plage? Vorsitzender des Kreisbauernverbands Rottweil Eugen Haberer und das Landratsamt sprechen über die aktuelle Lage.

Vergrämung der Tiere kann schwierig sein

„Bei uns ist das Gott sei Dank noch nicht so ein Thema. Im vergangenen Jahr ist bei der zentralen Stelle in Stuttgart nur eine Meldung eingegangen“, berichtet Eugen Haberer erleichtert. Das Problem sei vor allem, wenn sie in Scharen kommen. „Wenn zum zweiten bis dritten Mal ausgesät werden muss, ist das katastrophal.“

Saatkrähen geschützte Art

Eine Vergrämung der Tiere sei nur bedingt möglich. „Krähen sind hoch intelligente Tiere“, weiß der Vorsitzende aus Erfahrung. Bei ihm seien es aber oft „normale“ Rabenkrähen, die vor allem an den Siloballen picken. In schlimmen Fällen könne dann auf dem Landratsamt eine Abschuss-Genehmigung beantragt werden. Dies dauere aber meist zu lange.

Aber welche Kriterien müssen für so eine Genehmigung erfüllt sein? Grundsätzlich sind Saatkrähen eine von der EU-Richtlinie geschützte Tierart. Das bedeutet, sie darf nicht bejagt werden, erklärt Andrea Schmider, Pressesprecherin des Landratamtes Rottweil. Erst wenn sehr hohe landwirtschaftliche Schäden auf der Fläche und finanzielle Verluste nachweisbar sind, dürfe eine Genehmigung für Vergrämungsschüsse beantragt werden.

Jeder Schuss muss dokumentiert werden

„Dann müssten unser Landwirtschaftsamt sowie unsere untere Jagdbehörde diesen Antrag prüfen und Stellungnahmen abgeben. Genehmigungsbehörde wäre dann die Obere Naturschutzbehörde, also das Regierungspräsidium“, erklärt sie weiter. Es werde aber keine generelle Abschussgenehmigung erteilt, sondern eine bestimmt Vorgehensweise für den Vergrämungsschuss. Jeder Abschuss müsse dokumentiert und der Genehmigungsbehörde gemeldet werden.

Auch Rabenkrähen können Probleme bereiten

Doch gilt ein solches Verfahren auch bei Rabenkrähen? Hierbei gebe es einen wichtigen Unterschied. Im Gegensatz zu Saatkrähen seien Rabenkrähen keine geschützte Art. Sie unterliegen in Baden-Württemberg dem Jagd- und Wildtiermanagementgesetz, so die Pressesprecherin. Sie dürfen also in der Zeit zwischen 1. August bis 15. Februar bejagt werden. „Außerhalb dieser Zeit gilt aber auch für diese Vögel die Schonzeit.“

Diese Schonfrist könne ähnlich wie beim Verfahren der Saatkrähen nach Antrag ausgesetzt werden. „In diesem Jahr waren es drei Anträge, was zeigt, dass der Wildschaden durch Vögel in unserer Region eher partiell ist.“

Private Haushalte

Regelung

Die Regelung zum Abschuss von Krähen gelte aber nur für Landwirte. Gärten von privaten Haushalten zählen als sogenannte „befriedete Gebiete“, in denen generell nicht gejagt werden dürfe, erklärt die Pressesprecherin des Landratamtes.