Schäden an Wald- und Flurwegen: Winterlingen muss tief in die Tasche greifen

Winterlingen muss tief in die Tasche greifen

Schäden an Wald- und Flurwegen

1 Heftige Schäden an den Wald- und Feldwegen haben die jüngsten Starkregen verursacht – die Gemeinde muss handeln. Foto: Karl-Otto Gauggel

Der Gemeinderat Winterlingen hat außerplanmäßige Gelder bewilligt, um erste Schäden an den Wald- und Feldwegen zu beseitigen. Auf rund 600 000 Euro wird der Gesamtschaden geschätzt, der durch den Starkregen Anfang Juni entstanden war.









Schaden von mehr als 600 000 Euro hat der Starkregen Anfang Juni an Wald- und Feldwegen in der Gemeinde Winterlingen verursacht – einige Wege mussten deshalb gesperrt werden. Um erste gravierende Schäden zu beseitigen und weitere zu verhindern, hat der Gemeinderat in jüngster Sitzung überplanmäßige Ausgaben bewilligt. Die Straßberger Firma Schotter-Teufel übernimmt die Arbeiten.