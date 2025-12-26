Schäden an Schiltacher Stadtkirche: Risse erfordern eine massive Absicherung

1 Deutlich sichtbare Schäden an der Stützmauer an der evangelischen Stadtkirche Foto: Dorn Mit sorgenvoller Miene berichtete Stadtbaumeister Michael Jehle in der Gemeinderatssitzung über den Stand der Baustelle an der Stadtkirche.







„Große Risse“ seien binnen kürzester Zeit zu Tage getreten. Der Schadensverlauf sei „exponentiell“. Nachdem zunächst nur im Millimeter-Bereich Schäden erkennbar waren, hätten sich die Risse jetzt bereits über eine Breite von zwölf Metern gezeigt und eine massive Sicherung mit „BigBags“ und eine Ampelregelung für die Baustelle an der Ortseinfahrt erforderlich gemacht.