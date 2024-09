1 Eine von 50 Objekten zur Landkreis-Ausstellung im Hohenzollerischen Landesmuseum. Es enthält eine Originalprobe von jenem fast unbrauchbaren Öl, das in den KZ der Region aus Ölschiefer gewonnen wurde. Tausende Zwangsarbeiter verloren dabei ihr Leben. Foto: Klaus Stopper

Zollernalbkreis – kann so eine abstrakte Verwaltungsinstitution bei den Einwohnern Heimatgefühle und Identität vermitteln? Mit Plastikschädel, Gießkannenanhänger und Schafwollhaufen wird das aktuell versucht.









Link kopiert



„Der Zollernalbkreis in 50 Objekten“ ist der Titel einer Ausstellung, die am Donnerstag im Hohenzollerischen Landesmuseum in Hechingen eröffnet wurde.