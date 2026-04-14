Schädel brutal eingeschlagen: Wann die Villinger Entführer vor Gericht stehen

Der Termin für die Verhandlung beim Landgericht Konstanz gegen die Villinger Entführer steht. Auch der zuletzt gefasste Tatverdächtige soll sich dann verantworten müssen.
Die Anklage macht deutlich, wie brutal die Täter bei ihrem Überfall auf einen 24-Jährigen an der St.-Konrads-Kirche in Villingen vorgegangen sein müssen. Mit einer Eisenstange sollen sie das Opfer schwer verletzt und dabei zahlreiche Verletzungen verursacht haben: ein offenes Schädel-Hirn-Trauma, ein Bruch der Schädelkapsel, ein Bruch der Nasenscheidewand und diverse Einblutungen.