Schadensmelder in Weil am Rhein: „Die Funktion der anonymen Meldungen haben wir deaktiviert“

Warum der Online-Schadensmelder so gut angenommen wird, wie er funktioniert und wo er herkommt, erklärt Stefan Dürrenfeld von der Stadt Weil am Rhein im Interview.
Ein wilder Müllhaufen oder ein zerbeultes Schild: Die Weiler sehen oft Missstände, die sie der Stadt mitteilen wollen. Die Stadt hat darauf mit ihrem Online-Schadensmelder reagiert, der sich seit seiner Einführung regen Zuspruchs erfreut. Stefan Dürrenfeld, der im Rathaus dafür verantwortlich zeichnet, berichtet von seinen Erfahrungen.