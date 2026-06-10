Schadenersatz-Forderungen: Erste Zivilprozesse um Sparkassen-Einbruch starten

Direkt im Anschluss (14.30 Uhr) befasst sich das Gericht mit der Forderung eines Kunden über knapp 49.000 Euro für gestohlene Goldmünzen und Familienschmuck. Nach Weihnachten waren Unbekannte über eine Tiefgarage in einen Archivraum und von dort aus mit einem gewaltigen Spezialbohrer in den Tresorraum gelangt. Sie brachen fast alle rund 3.100 Schließfächer auf und verschwanden mit ihrer Beute. Der Gesamtschaden könnte in bis zu dreistelliger Millionenhöhe liegen.