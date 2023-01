Mieter ramponieren Wohnung in Donaueschingen

1 Elisabeth Kirchwehm im September in der ramponierten Wohnung. Mittlerweile hat sich hier einiges getan. Die Schäden sind jedoch noch nicht komplett beseitigt. Foto: Simon

Die Wohnung von Elisabeth Kirchwehm wurde verwüstet. Das zu richten, kostet 30.000 Euro. Helfer unterstützen die 78-Jährige.















Link kopiert

Donaueschingen - Erst vor wenigen Jahren hatte Elisabeth Kirchwehm die Wohnung in Donaueschingen renovieren lassen. Neuer Anstrich, neue Türen. Dann kamen die neuen Mieter – und ramponierten die Wohnung komplett. Bei einem Besuch in den Räumen im September zeigte sich Kirchwehm fassungslos. So etwas hat die 78-Jährige noch nicht erlebt. Türen zerschlagen, Räume voller Dreck, Unrat und zerstörte Möbel. Von den Mietern keine Spur mehr.