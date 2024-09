Schaden noch unklar: Opferstock in Steinach aufgebrochen

Opferstock in Steinach aufgebrochen

Die Polizei ermittelt seit Mittwoch.

Beamte des Polizeireviers Haslach ermitteln seit Mittwoch wegen des Aufbruchs eines Opferstocks in einer Kirche in der Hauptstraße. Zwischen 8 und 18 Uhr brachen laut einer Mitteilung der Polizei Unbekannte das Behältnis für Geldspenden auf und entwendeten den Inhalt. Die Höhe des so entstanden Schadens kann sie noch nicht beziffern. Zur Unterstützung der Ermittlungen bitten die Beamten unter Telefon 07832/97 59 20 um Hinweise von Zeugen.