Schaden in Millionenhöhe: Einbruch in Rottweiler Werkzeugunternehmen - weiterhin Zeugen gesucht

Einbruch in Rottweiler Werkzeugunternehmen - weiterhin Zeugen gesucht

Schaden in Millionenhöhe

1 Eine Firma im Gebiet "Berner Feld" war Anfang Juli Ziel von Einbrechern. Foto: Otto

Nach einem Einbruch in ein Rottweiler Werkzeugunternehmen hat die betroffene Firma inzwischen den entstandenen Diebstahlsschaden korrigiert. Demnach wurden andere Werkzeuge entwendet als zunächst angenommen.









An einem Wochenende Anfang Juli Juli waren Unbekannte im südlichen Teil des Industriegebietes Berner Feld in die Produktions- und Lagerhalle eines Werkzeugunternehmens eingebrochen und haben daraus eine sehr große Anzahl hochwertiger Hartmetall-Zerspanungswerkzeuge entwendet, darunter Fräser und Bohrer sowie vergleichbare Werkzeuge. Dies meldete die Polizei am 9. Juli.