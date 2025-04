Bei einem Verkehrsunfall auf der K7151 bei Meßstetten ist am Montagmorgen eine Autofahrerin verletzt worden.

Die 29-Jährige war kurz vor 7.30 Uhr mit einem KIA Picanto auf der Kreisstraße von Meßstetten in Richtung Lautlingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Frau mit ihrem Auto alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab. Dort prallte das Fahrzeug zunächst gegen den Böschungsbereich, bevor es sich im weiteren Verlauf überschlug.

Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte Fahrerin in ein Krankenhaus. Ihr KIA, an dem ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro entstand, wurde von einem Abschlepper geborgen und abtransportiert.