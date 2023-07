Schachmeisterschaften in Bad Herrenalb

1 Schachbegeisterte bei der Senioren-Blitzmeisterschaft am Dienstagnachmittag. Foto: Gegenheimer

Sie sind voll im Gange, die achten offenen Senioren-Schachmeisterschaften der Landesverbände Württemberg und Baden.









Die Blitzmeisterschaft bei der offenen Senioren-Schachmeisterschaft der Landesverbände Baden und Württemberg im Bad Herrenalber Kurhaus stand am Dienstagnachmittag an. Es war ein separates Turnier innerhalb der Veranstaltung. 36 Teilnehmerinnen maßen sich in der „Turboform“ des Schachspielens. Auch die beiden Verbands-Seniorenreferenten Bernd Fugmann, Baden, und Thomas Müller, Württemberg, gerade mit der Ehrennadel seines Verbandes geehrt, waren diesmal Mitspieler. Ebenso Hans-Michael Rappold, Vorsitzender der gastgebenden Bad Herrenalber Schachfreunde.