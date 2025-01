Schach: Emil Dold holt Bezirkstitel

Bei der Schach-Bezirksmeisterschaft in Rangendingen hat der erst siebenjährige Emil Dold von der SG Schramberg-Lauterbach in der Klasse U8 eindrucksvoll sein Talent unter Beweis gestellt. Mit einer makellosen Leistung und Siegen in allen Partien setzte er sich souverän gegen die Konkurrenz durch und gewann den Titel.