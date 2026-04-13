Schach-AG in Dornstetten: Schüler des Gymnasiums fahren für Wettbewerb nach Ettlingen

Mehrere Mitglieder der Schach-AG am Gymnasium Dornstetten sind nach Ettlingen gereist, um sich mit anderen Schülern aus dem Bezirk Nordbaden zu messen.
Zwei Mannschaften des Gymnasiums Dornstetten hatten sich bei den Schulschachmeisterschaften Ende Januar für die nächste Runde qualifiziert und fuhren nun nach Ettlingen, um sich dort mit anderen Schulteams aus dem Bezirk Nordbaden zu messen. Darüber berichtet die Schule in einer Pressemitteilung. Schon früh am Morgen ging es gemeinsam mit dem Zug los – die Schachbretter im Gepäck, aber auch eine ordentliche Portion Aufregung, wie es in der Mitteilung heißt.