Schach-AG in Dornstetten: Schüler des Gymnasiums fahren für Wettbewerb nach Ettlingen

Mehrere Mitglieder der Schach-AG am Gymnasium Dornstetten sind nach Ettlingen gereist, um sich mit anderen Schülern aus dem Bezirk Nordbaden zu messen.

Zwei Mannschaften des Gymnasiums Dornstetten hatten sich bei den Schulschachmeisterschaften Ende Januar für die nächste Runde qualifiziert und fuhren nun nach Ettlingen, um sich dort mit anderen Schulteams aus dem Bezirk Nordbaden zu messen. Darüber berichtet die Schule in einer Pressemitteilung. Schon früh am Morgen ging es gemeinsam mit dem Zug los – die Schachbretter im Gepäck, aber auch eine ordentliche Portion Aufregung, wie es in der Mitteilung heißt.

Vor Ort warteten starke Gegner und viele konzentrierte Gesichter. In mehreren Runden traten die Teams an langen Reihen von Brettern gegeneinander an. Jede Partie erforderte höchste Aufmerksamkeit, denn oft entschieden kleine Unachtsamkeiten über Sieg oder Niederlage. Es wurde gerechnet, kombiniert und bis zur letzten Figur gekämpft.

Einige Begegnungen konnten Schüler aus Dornstetten für sich entscheiden, andere gingen nur knapp verloren, heißt es in der Mitteilung. Weiter schreibt die Schule: „Trotz des starken Teilnehmerfelds zeigte das GyDo-Team großen Einsatz, Teamgeist und Fairness. Leider hat es dieses Mal nicht für ein Weiterkommen in die nächste Runde gereicht.“

Stolz auf die eigene Leistung

Dennoch überwog laut der Mitteilung am Ende der Stolz auf die eigene Leistung. Die gesammelten Erfahrungen und spannenden Partien haben gezeigt, wie viel Potenzial in der Gruppe steckt – und motivieren bereits jetzt für das nächste Turnier.

Schon seit Jahren gibt es am Gymnasium Dornstetten im Rahmen der offenen Ganztagsschule eine Schach-AG. Darüber berichtet die Schule in einer Pressemitteilung.

Im Schuljahr 2025/2026 wird sie von Georg Selenski geleitet und jeden Donnerstag treffen sich dort Schüler, um gemeinsam zu trainieren, zu tüfteln und ihr Können weiterzuentwickeln. Dabei werden nicht nur klassische Tricks und Kniffe erprobt, sondern auch verschiedene Eröffnungen und Endspiele systematisch durchgespielt.

Konzentration und strategisches Denken

Schritt für Schritt lernen die Teilnehmer, mehrere Züge vorauszudenken, Risiken abzuwägen und auch in schwierigen Situationen ruhig zu bleiben. Schach fördert damit laut der Mitteilung nicht nur die Spielfreude, sondern vor allem Konzentration, strategisches Denken und Ausdauer – Fähigkeiten, die auch im Schulalltag von großem Nutzen sind.