Schabenhausener Schlierbachnarren: Bei diesem Ball dreht sich alles um Olympia

Mit einer mitreißenden närrischen Programmfolge feierten die Schabenhausener Schlierbachnarren als Höhepunkt ihrer närrischen Tage ihren Wasserträgerball.
Zunftmeister Willi Veelker, der zusammen mit Simone Storz mit viel hintergründigem Witz und Humor durch das närrische Programm führte, nahm es mit dem Hochleistungssport dann aber doch nicht allzu ernst, ganz nach dem Motto „Trinken ist auch Sport“ und dabei Winston Churchill zitierte. Der habe auf die Frage, wie er mit Whisky, Champagner und Zigarren so alt geworden sei, (er wurde 91) geantwortet haben soll: „No Sports“.