Scala-Kino Schopfheim: Der Weiterbetrieb des Kinos ist gesichert

Die Vereinsmitglieder des Scala-Kinos Schopfheim haben sich kürzlich zu ihrer zweiten Mitgliederversammlung in den Kinoräumen getroffen. Von den 327 Mitgliedern waren rund 40 Mitglieder anwesend. Seit der Verein sich um das Kino kümmert, läuft es laut dem Vorsitzenden Albert Kiefer sehr gut. Im Jahr 2024 wurden 153 Filme gezeigt und von 14 000 kinobegeisterten Besuchern gesehen, was einem Durchschnitt von rund 55 Leuten pro Vorstellung entspricht. Auch im Jahr 2025 wären die Zahlen laut Kiefer ähnlich gut und der Weiterbetrieb des Kinos sei gesichert.

Der Bericht des Vorstands, bestehend aus Albert Kiefer, Barbara Peither und Lorenzo Oswald, klärte die Mitglieder über die Aufgabenverteilung des Vorstands und des Kernteams auf. Der Vorstand selbst hatte sich zu zwölf Sitzungen getroffen, das Kernteam, zur Zeit zehn Personen, kümmert sich um die Filmauswahl, Medienarbeit durch Newsletter, Social Media, Pressearbeit und anstehenden Arbeiten im Haus.

So wurde vor kurzem ein neuer Teppichboden im Kinosaal verlegt und eine neue Leinwand angeschafft. Den Newsletter würden mittlerweile 2300 Abonnenten empfangen, erläuterte Lorenzo Oswald, über die Resonanz auf den Social Media Kanälen gäbe es noch keine Zahlen. Aber die gut besuchten Vorstellungen bestätigen den Verantwortlichen ihr gutes Händchen bei der Filmauswahl und der Öffentlichkeitsarbeit.

Ein neues und auch schon erfolgreiches Format ist das „Stricken im Kino.“ Die Idee selbst stammt laut den Verantwortlichen aus Skandinavien, dort würde das Stricken oder Häkeln im Kino schon seit einiger Zeit praktiziert. Damit man in der Dunkelheit des Kinos überhaupt sieht, was man so zusammenstrickt, gibt es spezielle Lampen, die man sich um den Hals legt und die dann die Handarbeit beleuchten. Es gibt diese sogar in einem Schopfheimer Laden zu kaufen. Zur Begrüßung gibt es Sekt und Orangensaft und reine Alpakawolle kann auch gekauft werden. Die Atmosphäre sei bisher immer entspannt und schön gewesen, erzählen die Organisatoren des Strickevents, beim ersten Termin am 1. Oktober seien schon 80 Besucher dagewesen, bei zweiten sogar 90. So ist auch diese Idee ein voller Erfolg.

Da es noch Entwicklungsbedarf bei den Besuchern im Bereich Jugendliche und junge Erwachsene gibt, wurde das Projekt Jugendkino ins Leben gerufen. Das Projekt heißt „15nach“ und wird von Jugendlichen für Jugendliche gemacht.

Finanzen

Um die Finanzen kümmert sich Bärbel Peither, die eine Rücklage in der Kasse von 55 000 Euro verkündete. Die Rücklage sei wichtig für größere Anschaffungen wie zum Beispiel einen neuen Projektor, da der jetzige schon etliche Jahre auf dem Buckel habe und man nicht wüsste, wann dieser eventuell den Geist aufgeben würde. Die Ausgaben für 2024 beliefen sich laut Peither auf 95 000 Euro, die Einnahmen durch Spenden, Mitgliedsbeiträge und Tickets auf 118 000 Euro.

Wahlen

Bei den Wahlen wurden der Vorstandsvorsitzende Albert Kiefer bestätigt, ebenso Bärbel Peither und Lorenzo Oswald. Als neues Mitglied im Vorstand wurde Lars Seidel gewählt und bestätigt.

Kauf des Kino-Gebäudes?

Dann ging es um die langfristige Zukunft des Vereins und des Kinos. Im Raum steht die Idee des Vorstands, eine Genossenschaft zu gründen und das Gebäude eventuell zu kaufen. Auf die Frage von Kiefer an die anwesenden Mitglieder, ob diese die Idee unterstützen würden, war die Mehrheit dafür, dieses Ziel weiter zu verfolgen. Allerdings müsse das Projekt erst einmal auf sichere finanzielle Füße gestellt werden, so die Vorstandsmitglieder. Man müsse alle Möglichkeiten ausloten, auch eine Crowdfounding-Kampagne sei denkbar.