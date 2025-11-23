Scala-Kino Schopfheim: Der Weiterbetrieb des Kinos ist gesichert

Der Verein Scala-Kino Schopfheim hat zur Mitgliederversammlung eingeladen. 14 000 Besucher sahen 2024 insgesamt 153 Filme.
Die Vereinsmitglieder des Scala-Kinos Schopfheim haben sich kürzlich zu ihrer zweiten Mitgliederversammlung in den Kinoräumen getroffen. Von den 327 Mitgliedern waren rund 40 Mitglieder anwesend. Seit der Verein sich um das Kino kümmert, läuft es laut dem Vorsitzenden Albert Kiefer sehr gut. Im Jahr 2024 wurden 153 Filme gezeigt und von 14 000 kinobegeisterten Besuchern gesehen, was einem Durchschnitt von rund 55 Leuten pro Vorstellung entspricht. Auch im Jahr 2025 wären die Zahlen laut Kiefer ähnlich gut und der Weiterbetrieb des Kinos sei gesichert.