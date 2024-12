1 Ben Moos, Luna Camino Hübner, Emily Meitzner, Leonie Mann, Tyra Engler, David Meitzner (vorne von links), Maximilien Krekel, Pablo Camino Hübner und Nikolas Deutsch (hinten von links) vom Schwimm-Club Villingen waren in Singen erfolgreich. Foto: Birgit Heinig

Beim 28. Internationalen Hohentwiel-Festival in Singen stellte der SC Villingen seine Leistungsstärke erneut unter Beweis.









Link kopiert



Am Start waren jeweils fünf Jungs und Mädchen der zweiten Wettkampfmannschaft, die von Jacqueline Mose trainiert wird. Die Ausbeute von 18 goldenen, elf silbernen und sieben bronzenen Medaillen in den Jahrgangswertungen sowie einem zweiten und fünf dritten Plätzen in der offenen Wertung, konnte sich sehen lassen.