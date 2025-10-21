SC Villingen – Schwimmen: Vladislav Balan krönt sich, Nachwuchs räumt in Neckarsulm ab

Der SC Villingen zeigt bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Neckarsulm starke Leistungen. Die jungen Schwimmer sichern sich zahlreiche Medaillen.
In einem starken Teilnehmerfeld von über 630 Schwimmern aus 58 Vereinen aus Baden und Württemberg bewiesen die Athleten des SC Villingen bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Neckarsulm ihre Qualität. „Wir können durchaus auch mit den großen Stützpunkten mithalten. Unsere Jugendarbeit zahlt sich immer mehr aus“, resümierte Trainerin Daliah Kiefer-Grzan.