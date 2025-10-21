SC Villingen – Schwimmen: Vladislav Balan krönt sich, Nachwuchs räumt in Neckarsulm ab

Der SC Villingen zeigt bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Neckarsulm starke Leistungen. Die jungen Schwimmer sichern sich zahlreiche Medaillen.

In einem starken Teilnehmerfeld von über 630 Schwimmern aus 58 Vereinen aus Baden und Württemberg bewiesen die Athleten des SC Villingen bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Neckarsulm ihre Qualität. „Wir können durchaus auch mit den großen Stützpunkten mithalten. Unsere Jugendarbeit zahlt sich immer mehr aus“, resümierte Trainerin Daliah Kiefer-Grzan.

Von den 20 qualifizierten Teilnehmern mussten Aeneas Knothe und Luis Rau krankheitsbedingt passen.

Trainerteam zeigt sich zufrieden

Mit neun ersten, fünf zweiten und sieben dritten Plätzen sowie mehreren vierten Rängen zeigte das Trainerteam bei der ersten Meisterschaft der Saison große Zufriedenheit.

Herausragend waren die 14-Jährigen Vladislav Balan und Ben Grzan, die jeweils drei Jahrgangstitel gewannen und weitere Podestplätze belegten.

Vladislav Balan setzte sich über 50 Meter Schmetterling sowie 50 und 100 Meter Rücken durch. Ben Grzan triumphierte über 1500 Meter Freistil, 100 Meter Lagen und 200 Meter Rücken. Mit diesen Leistungen gehören beide Talente mehrfach zu den deutschen Top-Zehn ihres Jahrgangs.

Eine gelungene Nachwuchsarbeit

Auch Valerie Dortschy (Jahrgang 2013) beeindruckte mit Gold über 50 und 200 Meter Brust und Bronze über 100 Meter Brust. Über 200 Meter Brust sicherte sich Sari Zsiga (2009) nach mehrmonatiger Pause einen weiteren Titel. Weitere Podestplätze gingen an Luna Camino Hübner (Bronze), Luka Djordjevic (2015, Silber über 400 Meter Lagen), Oscar Yang (2012, Bronze über 50 Meter Schmetterling) und Luna Grzan (2015, Bronze über 800 Meter Freistil).

Die Nachwuchsarbeit der zweiten und dritten Wettkampfmannschaft zahlt sich ebenfalls aus: Dank des Engagements von Jaqueline Mose, Spomenka Soler-Gil, Ingrid Müller und Anja Furtwängler gelangen den jüngsten Schwimmern wertvolle Medaillen und Platzierungen.