1 Die beiden Villinger Schwimm-Talente Vladislav Balan (links) und Ben-Joah Grzan zeigten bei den deutschen Nachwuchsmeisterschaften in Berlin ihr Können. Foto: Daliah Kiefer Auch sein Villinger Vereinskollege Ben-Joah Grzan erreicht Top-10-Plätze. Warum der SC Villingen sehr stolz auf diese Erfolge ist.







Die beiden Schwimm-Talente Vladislav Balan und Ben-Joah Grzan (beide SC Villingen) schnitten hervorragend bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin ab. Beide Schüler waren jeweils in der Altersklasse M14 an den Start gegangen.