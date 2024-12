SC Villingen Masters DM: Erst gemeinsam in der Küche, dann Medaille bei der DM

1 Die erfolgreichen Villinger Schwimmer: Lukas Kihr (vorne von links), Steffen Schumm, Marc Müller, Samuel Kleefeldt, Ines Klausmann (vorne von links), Anja Furtwängler, Sophia Kneer, Tina Röther und Volker Schmidt (hinten von links). Foto: SCV

Mit einer deutschen Vizemeisterin kehrte die Wettkampfmannschaft der Masters vom Schwimm-Club Villingen (SCV) von den nationalen Kurzbahn-Mastersmeisterschaften in Freiburg zurück.









Anja Furtwängler, in VS gerade zur Masterssportlerin des Jahres gewählt, zeigte ihre Klasse und wurde Zweite über 100 m Brust. Damit nicht genug, schlug sie nach ihrem Start über 200 m Freistil in der Altersklasse 35 als Dritte an und sicherte sich damit auch noch eine Bronzemedaille. Über 50 m Brust verpasste sie nur knapp den Sprung aufs Podest, freute sich jedoch über eine Bestzeit von 37,84 Sekunden.