SC Urach fiebert in Livigno mit: So erlebten die Fans Daniela Maiers Olympia-Erfolg

Viele Fans waren am Wettkampftag vor den Bildschirmen. Außerdem reiste eine große Abordnung des Skiclubs Urach nach Livigno, um „ihre Dani“ zu unterstützen. Rund 40 Fans hatten sich auf den Weg gemacht. „Das war ein wahnsinniges Erlebnis, das uns allen in Erinnerung bleiben wird“, zeigte sich Manfred Kienzler begeistert. Der Ehrenvorsitzende des SC Urach war mit vor Ort. „Es hat so viel Spaß gemacht, alle haben getanzt und sich gefreut“, so Kienzler. Es sei schön gewesen, so viele Nationen zu treffen, und faszinierend, dass alle ihr den Sieg von Herzen gegönnt hätten. „Eine großartige Leistung und ein absolut verdienter Sieg!“, freut sich Vöhrenbachs Bürgermeister Heiko Wehrle. Gemeinsam mit vielen Fans hatte er mit dem SC Urach beim Public Viewing mitgefiebert.