SC Urach fiebert in Livigno mit: So erlebten die Fans Daniela Maiers Olympia-Erfolg

Von einem „wahnsinnigen Erlebnis“ spricht der SC-Ehrenvorsitzende, Manfred Kienzler. Furtwangen und Vöhrenbach planen einen gebührenden Empfang für die Skicrosserin.
Die Städte Furtwangen und Vöhrenbach sind stolz auf Skicrosserin Daniela Maier. Bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo holte die junge Furtwangerin Gold. „Wir gratulieren Daniela Maier zu diesem großartigen Erfolg. Mit der Goldmedaille hat sie sich einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert“, wird Bürgermeister Florian Merz in einer Pressemitteilung zitiert. Man freue sich bereits darauf, Daniela Maier in ihrer Heimat begrüßen zu dürfen.