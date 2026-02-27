SC Urach fiebert in Livigno mit: So erlebten die Fans Daniela Maiers Olympia-Erfolg
1
Riesiger Jubel in Livigno: Die angereisten Fans vom SC Urach freuen sich mit Ski-Crosserin Daniela Maier (Mitte) über ihre Olympische Goldmedaille. Foto: Stadtverwaltung Furtwangen

Von einem „wahnsinnigen Erlebnis“ spricht der SC-Ehrenvorsitzende, Manfred Kienzler. Furtwangen und Vöhrenbach planen einen gebührenden Empfang für die Skicrosserin.

Die Städte Furtwangen und Vöhrenbach sind stolz auf Skicrosserin Daniela Maier. Bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo holte die junge Furtwangerin Gold. „Wir gratulieren Daniela Maier zu diesem großartigen Erfolg. Mit der Goldmedaille hat sie sich einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert“, wird Bürgermeister Florian Merz in einer Pressemitteilung zitiert. Man freue sich bereits darauf, Daniela Maier in ihrer Heimat begrüßen zu dürfen.

 

Viele Fans waren am Wettkampftag vor den Bildschirmen. Außerdem reiste eine große Abordnung des Skiclubs Urach nach Livigno, um „ihre Dani“ zu unterstützen. Rund 40 Fans hatten sich auf den Weg gemacht. „Das war ein wahnsinniges Erlebnis, das uns allen in Erinnerung bleiben wird“, zeigte sich Manfred Kienzler begeistert. Der Ehrenvorsitzende des SC Urach war mit vor Ort. „Es hat so viel Spaß gemacht, alle haben getanzt und sich gefreut“, so Kienzler. Es sei schön gewesen, so viele Nationen zu treffen, und faszinierend, dass alle ihr den Sieg von Herzen gegönnt hätten. „Eine großartige Leistung und ein absolut verdienter Sieg!“, freut sich Vöhrenbachs Bürgermeister Heiko Wehrle. Gemeinsam mit vielen Fans hatte er mit dem SC Urach beim Public Viewing mitgefiebert.

Unsere Empfehlung für Sie

Skiinternat Furtwangen: Schwarzwälder WM-Starter wollen Olympia-Stars ärgern

Skiinternat Furtwangen Schwarzwälder WM-Starter wollen Olympia-Stars ärgern

Olympiasiegerin Daniela Maier büffelte und trainierte dort, die Biathletinnen Janina Hettich-Walz und Julia Tannheimer waren auf dem Skiinternat Furtwangen.

Von Kindesbeinen an startet die erfolgreiche Sportlerin für den SC Urach. Bereits 2022 war die Freude groß, als Daniela Maier bei den Olympischen Winterspielen in Peking Bronze holte. Gemeinsam mit dem SC Urach planen die Städte Vöhrenbach und Furtwangen einen gebührenden Empfang.

 