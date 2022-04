1 Chiara Loos, Offensivspielerin des SC Sand, blickt in eine ungewisse Zukunft. Foto: Eibner/Memmler

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Der Frauenfußball wird in Deutschland immer populärer. Die Mannschaften spielen immer häufiger in den großen Stadien der Nation. Doch es ist nicht alles Gold was glänzt. Das meint zumindest Sascha Reiß, Sportlicher Leiter des stark abstiegsbedrohten Bundesligisten SC Sand.















Link kopiert

Im Fußball lockt das große Geld - zumindest wenn es um den Männerfußball geht. Im Frauenbereich werden dagegen auch heute noch oftmals kleine Brötchen gepacken. Kaum einer kennt diese Situation so gut wie Sascha Reiß, seines Zeichens Sportlicher Leiter beim SC Sand. Der Bundesligist aus dem Ortenaukreis steht in dieser Saison kurz vor dem Abstieg in die Zweite Liga. Nach der 1:7-Klatsche im Derby gegen den SC Freiburg scheint der Klassenerhalt utopisch. Bereits vor der Partie ließ Reiß in den Medien verlauten, dass der Verein auch für die Zweite Liga plane. Nach der 15. Niederlage im 20. Saisonspiel besteht kaum noch Hoffnung auf den Verbleib in der ersten Liga.