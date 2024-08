SC Preußen Münster gegen VfB Stuttgart: So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

12 Ohne Deniz Undav (Zweiter von re.), dafür mit Anrie Chase (re.) wird der VfB in Münster antreten. In unserer Bildergalerie zeigen wir die mögliche Startelf. Foto:

Am Dienstag ist der VfB Stuttgart im DFB-Pokal bei Preußen Münster gefordert. Wir werfen einen Blick auf die mögliche Aufstellung.









Das Beste aus Sicht von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß an der 1:3-Niederlage am Samstag in Freiburg ist die Chance auf schnelle Wiedergutmachung. Bereits an diesem Dienstag (20.45 Uhr/ARD) geht es zum dritten Auswärtsspiel in Folge – den Supercup eingerechnet –, und zwar beim noch sieglosen Zweitligisten Preußen Münster im DFB-Pokal. „Kein schönes Los“, wie Hoeneß meint, der eine „eklige Partie“ erwartet. Aber eine, „in der wir die Möglichkeit haben, wieder ein paar Dinge in die richtige Richtung zu schieben. Wir wollen das Spiel nutzen, um uns für die kommenden Wochen in eine bessere Verfassung zu bringen.“