Zahlreiche Mitglieder waren der Einladung zur Hauptversammlung in die Sportgaststätte des SC Lindenhof gefolgt.

Zum sportlichen Bereich betonte der 1. Vorsitzende Frank Bühler, dass es dem Verein gelungen sei, viele junge und talentierte Spieler in die Aktiven-Mannschaften zu integrieren. Er hob das Engagement der Trainer und Spieler der 1. und 2. Mannschaft hervor und betonte zuversichtlich, dass man die Saison trotz eines verstärkten Abstiegs sportlich erfolgreich beenden werde.

Auch im Nachwuchsbereich funktioniere es sehr gut, was die vielen Mannschaften belegen. Es gebe so viel Jugendspieler wie noch nie. Im Weiteren betonte Frank Bühler, dass 2024 durch die vielen durchgeführten Veranstaltungen finanziell ein Spitzenjahr für den SCL war. Aber: der Verein benötige diese Einnahmen dringend, um die notwendigen Sanierungen im Sportheim anzugehen. In den nächsten Wochen wird mit der Dachsanierung begonnen.

Abschließend dankte Bühler allen im Verein Tätigen, den Sponsoren und den Mitgliedern für die Treue und Unterstützung. Er verkündete in der Versammlung, dass er als 1. Vorsitzender nicht mehr zur Verfügung stehe.

Kassierer Jörg Gleichauf bestätigte in seinem Bericht das erfolgreiche finanzielle Jahr und gab einen Rückblick über die durchgeführten Veranstaltungen des SCL. Kassenprüferin Manuela Seifried belegte eine einwandfreie und gewissenhafte Kassenführung.

Ehrungen und Wahlen

Viele Mitglieder konnten für ihre Treue zum Verein geehrt werden. Für 60 Jahre: Robert Gruber, 50 Jahre: Bernd Flaig und Gerhard Frick, 40 Jahre: Walter Seifried, 25 Jahre: Rainer Bührer, Katrin Dausch, Rainer Renz, Stephan Schmidt und Tanja Singer-Dürring, 10 Jahre: Juan Carlos Gomez, Yvonne Gomez, Christine Heidepriem, Michaela Krauß, Sarah Rojas Lloveras, Stefan Schmidt, Sabine Schmidt und Manuela Völkle. Frank Bühler erhielt für seine engagierte Tätigkeit für den Verein über viele Jahre die goldene Ehrennadel.

Folgende Ausschussmitglieder wurden von der Versammlung einstimmig gewählt: Kassierer – Jörg Gleichauf, Spielausschuss – Holger Späth und Silvio Schöne, Spielausschussvorsitzender – Juan Carlos Gomez, 2. Jugendleiter – Bastian Schwarz, 2. Kassenprüfer – Thomas Dettling, Platzwarte – Hans-Jörg Laur und Rudolf Greb, Social-Media-Beauftragter – Lukas Hug, Vertreter der passiven Mitglieder – Hendrik Giebel und der neue 1. Vorsitzende – Erich Mittermayr.

Erich Mittermayr betonte, dass er den Fokus vor allem auf die Jugend setzen möchte. Er sieht die aktiven Mannschaften gut aufgestellt, so dass der SCL auch künftig zwei aktive Mannschaften stellen kann.