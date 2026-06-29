SC Lindenhof: René Schittenhelm neuer Trainer

Erfahrener Trainer

René Schittenhelm ist ein erfahrener Trainer und im Bezirk Schwarzwald/Zollern bestens bekannt. So war er insbesondere als Trainer beim FC Dietingen, SV Irslingen, VfL Fluorn und der SGM Aichhalden/Rötenberg tätig. René Schittenhelm war als lizenzierter Trainer Uefa-Level A außerdem bei der Fußballakademie tätig. Die Verantwortlichen des SCL sind sehr froh, ihn in der neuen Saison an der Seitenlinie der Aktiven zu wissen.