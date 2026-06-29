SC Lindenhof: René Schittenhelm neuer Trainer

Der SC Lindenhof hat die Weichen für die Saison 2026/27 gestellt.
Der SC Lindenhof hat die Weichen für die Saison 2026/27 gestellt. Nachdem sich der SC Lindenhof freundschaftlich von den bisherigen Trainern Eric Heß und Felix Schmidt getrennt hat, ist es dem SCL gelungen, mit René Schittenhelm einen erfahrenen Trainer für die neue Saison in der Kreisliga B zu verpflichten.
Erfahrener Trainer
René Schittenhelm ist ein erfahrener Trainer und im Bezirk Schwarzwald/Zollern bestens bekannt. So war er insbesondere als Trainer beim FC Dietingen, SV Irslingen, VfL Fluorn und der SGM Aichhalden/Rötenberg tätig. René Schittenhelm war als lizenzierter Trainer Uefa-Level A außerdem bei der Fußballakademie tätig. Die Verantwortlichen des SCL sind sehr froh, ihn in der neuen Saison an der Seitenlinie der Aktiven zu wissen.