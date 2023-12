Das letzte Punktspiel 2023 des Bahlinger SC am Freitagabend (19 Uhr) bei Astoria Walldorf wird auch der Abschied von Assistenztrainer Sascha Schröder sein. Der 37-Jährige übernimmt künftig die Cheftrainerposition beim Verbandsligisten SC Lahr, teilt der Bahlinger SC mit.

Der langjährige Spieler und Trainer des FV Herbolzheim stieß im Sommer 2021 zum Bahlinger SC. Zunächst war er als Videoanalyst für den Regionalligisten tätig, seit vergangenem Jahr war Sascha Schröder Assistenztrainer der Cheftrainer Axel Siefert und Dennis Bührer.

„Sascha war ein absoluter Gewinn für den BSC“, sagte der Sportliche Leiter des Bahlinger SC, Bernhard Wiesler. „Er hat sich immer voll eingebracht. Wir bedauern seinen Abgang, wollten ihm aber natürlich keine Steine in den Weg legen und wünschen ihm alles Gute in Lahr!“, so Wiesler weiter.

Der SC Lahr hat auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, ebenfalls eine Pressemitteilung angekündigt. Man habe aber bewusst dem Bahlingern den Vortritt gelassen, da sie Schröder ja auch freigegeben haben, erklärt Sportvorstand Petro Müller.

Am Samstag wird Kapitän Johannes Wirth im Heimspiel gegen den SV Stadelhofen somit definitiv ein letztes Mal auf der Trainerbank Platz nehmen.