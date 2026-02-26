SC Freiburg und VfB Stuttgart: Warum das bittere BVB-Aus auch die Südwest-Teams betrifft

Durch die Dortmunder Blamage erhalten auch die Hoffnungen auf einen fünften Königsklassen-Platz einen Dämpfer – zum Leidwesen von Stuttgart und Freiburg?
Ob Julian Schuster, Sebastian Hoeneß und Christian Ilzer am frühen Mittwochabend das BVB-Spiel in Bergamo geschaut haben, ist nicht überliefert. Spätestens jedoch beim Blick auf das Ergebnis, dass das schmachvolle Champions-League-Aus von Borussia Dortmund besiegelte, dürften die Trainer von SC Freiburg, VfB Stuttgart und TSG Hoffenheim hellhörig geworden sein.