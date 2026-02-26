SC Freiburg und VfB Stuttgart: Warum das bittere BVB-Aus auch die Südwest-Teams betrifft

Durch die Dortmunder Blamage erhalten auch die Hoffnungen auf einen fünften Königsklassen-Platz einen Dämpfer – zum Leidwesen von Stuttgart und Freiburg?

Ob Julian Schuster, Sebastian Hoeneß und Christian Ilzer am frühen Mittwochabend das BVB-Spiel in Bergamo geschaut haben, ist nicht überliefert. Spätestens jedoch beim Blick auf das Ergebnis, dass das schmachvolle Champions-League-Aus von Borussia Dortmund besiegelte, dürften die Trainer von SC Freiburg, VfB Stuttgart und TSG Hoffenheim hellhörig geworden sein.

Denn das die Dortmunder überraschend das Achtelfinale der Königsklasse verpasst haben, bedeutet für die Bundesliga eine unvorhergesehene Schwächung in der UEFA-Rangliste. In diese fließen alle Europapokal-Ergebnisse einer Saison ein. Würde Deutschland eine der beiden Topnationen in der Wertung sein, bekäme die Bundesliga einen fünften Startplatz für die Champions League.

Platz eins in der UEFA-Rangliste dürften sich die englischen Clubs nicht mehr nehmen lassen. Dahinter geht es sehr eng zu, nach Abschluss der Playoffs in der Champions League – und damit auch nach dem BVB-Aus – lag Deutschland noch auf Platz zwei. Bliebe das bis zum Ende so, wäre das vor allem für den VfB Stuttgart und Hoffenheim eine gute Nachricht: Denn dann würde auch der Tabellenfünfte der Bundesliga in der kommenden Saison in der Königsklasse spielen.

Bis zu acht Startplätze im Europapokal sind möglich

Und auch der SC Freiburg könnte profitieren: Denn dann wäre Platz sieben ebenfalls ein Europapokal-Platz. Zudem hat der SC Freiburg noch ein weiteres Eisen im Europapokal-Feuer: Als DFB-Pokalsieger wären die Breisgauer automatisch für die Europa League qualifiziert – egal, auf welchem Tabellenplatz man die Bundesliga-Saison abschließt. Wenn sich dagegen der DFB-Pokalsieger bereits über die Liga für die Champions oder Europa League qualifiziert, würde ein Europapokal-Startplatz an einen weiteren Bundesligisten gehen. Je nachdem, was sich in der UEFA-Rangliste tut, würde dann sogar Tabellenplatz acht für den europäischen Wettbewerb reichen.

Genau dieses Szenario erhielt durch die denkwürdige BVB-Niederlage in Bergamo am Mittwochabend einen kleinen Dämpfer. Und so kommt dem Bundesliga-Spiel des SC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) eine große Rolle zu. Mit einem Sieg könnten die Breisgauer Platz sieben in der Tabellen festigen. Die Chancen auf eine erneute Teilnahme im Europapokal würden dadurch steigen.