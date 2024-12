Auseinandersetzung zwischen mehr als 70 Fußballfans in Sinsheim

1 Bereits vor dem Spiel in der PreZero Arena hatte es Auseinandersetzungen in Sinsheim zwischen Fans gegeben. Foto: dpa/Uwe Anspach

Mehr als 70 Fans der TSG 1899 Hoffenheim und vom SC Freiburg treffen in der Fußgängerzone von Sinsheim aufeinander. Die Polizei muss einschreiten.









Link kopiert



Vor der Bundesliga-Partie zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem SC Freiburg hat es in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) eine größere Auseinandersetzung zwischen Fangruppen der beiden Vereine gegeben. 70 bis 80 Menschen seien um die frühe Mittagszeit in der Fußgängerzone aufeinandergetroffen, teilte die Polizei am Abend mit.