SC Freiburg in der Europa League: Junior Adamu gleicht gegen Bologna seltenen Atubolu-Patzer aus

Normalerweise ist Noah Atubolu ein sicherer Rückhalt für den SC Freiburg, gegen Bologna patzte der Keeper. Für einen Punkt reichte es in der Europa League dennoch.
Es ist das schwere Los eines Fußballtorwarts, dass eigene Fehler zumeist weitaus größere Konsequenzen haben, als etwa ein Fehlschuss eines Stürmers. Das dürfte auch Noah Atubolu wissen. Der Torwart des SC Freiburg zeigte in dieser Saison bereits mehrere Topleistungen, stellte einen Elfmeter-Rekord in der Bundesliga auf und hielt so manchen Punkt für den Sport-Club fest.