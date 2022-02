1 Zwei Jokertore bei elf Einwechslungen lautet die magere Bilanz von Freiburgs Rekordtorjäger Nils Petersen in dieser Saison. Foto: Weller

Der Rekordtorjäger hofft auf weitere Einsätze: Nach schweren Monaten will Nils Petersen wieder mehr Tore für den SC Freiburg erzielen – zum Beispiel am Samstag beim FC Augsburg. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass die SC-Fans ihren Liebling bald verlieren.















In den Bundesligaduellen zwischen dem SC Freiburg und dem FC Augsburg ist Petersen mit sechs Treffern der Toptorjäger der Breisgauer. Und nach seinem 31. Jokertor zuletzt gegen den FSV Mainz 05, das den Freiburgern beim 1:1 zumindest einen Punkt rettete, hofft er darauf, dass er diese Bilanz im kommenden Auswärtsspiel in Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) weiter verbessern kann.

"Er muss positiven Druck machen"

Wenn er sehe, wie sich der 33-Jährige körperlich reinhaue, seien das Argumente für weitere Einsätze, meinte SC-Trainer Christian Streich am Donnerstag über Petersens Trainingseinsatz. "Er muss positiven Druck machen, damit wir sagen, er kriegt mehr Spielzeit."

Zwei Jokertore bei elf Einwechslungen lautet die magere Bilanz von Freiburgs Rekordtorjäger in dieser Saison. Auch wenn ihn zwei Knieverletzungen ausbremsten, ist ihm das zu wenig. "Ich möchte natürlich am liebsten von Beginn an spielen. Und Tore helfen, dass ich mehr Einsatzminuten bekomme", erklärte Petersen im Interview bei "SC Freiburg TV" – mit einem Cut unter dem Auge, den er sich beim Torjubel zugezogen hatte. Solche Spiele wie das vergangene gegen Mainz hatte der Stürmer lange vermisst, gab er zu. Er habe sich "wahnsinnig gefreut, dass ich persönlich mal wieder Erfolg hatte".

Abgang nicht ausgeschlossen

Dennoch ist nicht mehr ausgeschlossen, dass der Publikumsliebling den Verein vor dem Karriereende doch noch verlässt – nach sieben Jahren in Freiburg. In dieser Frage scheint er selbst hin und her gerissen zu sein. In einem Interview erklärte er, es gehe darum, "zu überlegen, was das Beste fürs letzte Achtel meiner Karriere ist". Er könne vielleicht noch ein oder zwei Jahre auf diesem Niveau spielen.

Verhandlungen mit anderen Vereinen habe es – entgegen anders lautender Meldungen – aber noch keine gegeben. Der Sport-Club bleibe sein erster Ansprechpartner. "Es ist keine einfache Entscheidung, und sie ist in der Hand von Nils", meinte Streich zum Verhandlungsstand mit dem früheren Angreifer von Werder Bremen und Bayern München. "Wir können uns, wie gesagt, gut vorstellen, dass es weitergeht."

Typische "Nils-Petersen-Spiele"

Startelf-Einsätze wird er Petersen aber nicht zusichern. Der hat in dieser Saison nur im August in der 3. Liga von Anfang an gespielt, als er nach seiner ersten Verletzungspause wieder Wettkampfpraxis sammeln wollte. Im Hinspiel gegen den FC Augsburg, das die Freiburger 3:0 gewannen, durfte Petersen immerhin rund 20 Minuten beim emotionalen Abschied aus dem alten Dreisamstadion dabei sein. Getroffen hat er damals nicht.

Keitel verletzt

Sollte das im Rückspiel gelingen, könnte Petersen nicht nur seine persönliche Bilanz ausbauen, sondern auch dafür sorgen, dass Freiburg den ersten Bundesliga-Auswärtssieg in Augsburg holt. Das ist bei bisher neun Versuchen noch nicht gelungen. Der Stürmer hofft daher, dass es eines dieser typischen "Nils-Petersen-Spiele" wird.

Verzichten muss der SC in Augsburg auf Mittelfeldspieler Yannik Keitel. Der 22-Jährige habe sich einen Zeh gebrochen und falle mehrere Wochen aus, sagte Streich am Donnerstag.