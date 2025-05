SC Freiburg im Saisonfinale: Die Europa League ist viel mehr als ein Trostpflaster

1 Für die Fans des SC Freiburg geht es in der kommenden Saison auf Europareise – in der Europa League. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Der SC Freiburg hat die Champions League knapp verpasst. In der Saisonbilanz ist das jedoch nur eine Randnotiz, findet unser Autor.







Am Ende war es die Konstellation am letzten Spieltag, die dem SC Freiburg alles andere in die Karten spielte. Denn weil Borussia Dortmund sein Heimspiel klar gewann, war man gegen Frankfurt zum Siegen verdammt. Daraus wurde nichts – der SC Freiburg verlor mit 1:3 – so dass es am Ende Platz fünf in der Tabelle wurde. Vor RB Leipzig und nur zwei Punkte hinter Borussia Dortmund.