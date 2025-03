SC Freiburg II – FC 08 Villingen: Revanche bei der Bundesliga-Reserve im Dreisamstadion?

1 Karl Steinmann (am Ball) erzielte für den SC Freiburg II im Hinspiel den wichtigen 2:2-Ausgleich. Foto: Roland Sigwart

Der FC 08 Villingen spielt am Samstag (14 Uhr) beim SC Freiburg II. Unter ihrem neuen Trainer Bernhard Weis landete die Bundesliga-Reserve seit der Winterpause erst einen Sieg.









Spätestens am 14. September 2024 dürfte den Kickern des FC 08 Villingen klar geworden sein, was es bedeutet, in der Regionalliga Südwest zu spielen. Nach einem ordentlichen Saisonstart gab es an diesem Tag die zweite Abreibung in Serie: Nach einem 0:6 beim FC 08 Homburg verloren die Nullachter gegen den SCF im Friedengrund mit 2:5.