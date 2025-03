SC Freiburg II – FC 08 Villingen: Gute Erinnerungen ans Dreisamstadion und ein Comeback nach 294 Tagen

Landesliga Staffel 3 Dornhan vor entscheidenden Spielen – Auftakt gegen Albstadt

Richtungsweisende Spiele stehen den TSF Dornhan ins Haus. Der Landesligist ist sich sicher, in den kommenden Spielen punkten zu können. In Dornhan hat das Team am Samstag gegen Albstadt eine gute Gelegenheit.