1 Gegen Union Berlin musste Noah Atubolu nach 58 Minuten verletzt runter. Nun ist klar: Er wird dem SC Freiburg auch gegen Dortmund fehlen. Foto: Harry Langer/dpa/Harry Langer

Schlechte Nachrichten für den SC Freiburg: Der Bundesligist muss vorerst auf seinen verletzten Stammkeeper Noah Atubolu verzichten.









Bereits am Sonntag wurde es befürchtet, nun ist es offiziell: Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss vorerst auf seine Nummer eins verzichten. Torwart Noah Atubolu hat sich im Heimspiel gegen Union Berlin eine Kapselverletzung in der Schulter zugezogen. Er „fällt bis auf Weiteres aus“, teilte der Bundesligist am Dienstagmorgen mit.