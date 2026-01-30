SC Freiburg gegen VfB Stuttgart: Nach der Europa League ist vor dem Bundesliga-Derby

Während der SC Freiburg vor dem Derby in der Bundesliga stolz auf den direkten Einzug ins Achtelfinale der Europa League ist, muss der VfB Stuttgart trotz Sieg in die Play-offs.
Die Fußballwunder am XXL-Spieltag in der Europa League blieben aus Sicht der beiden deutschen Teams aus: Der SC Freiburg ist trotz bitterer Last-Minute-Niederlage wie erwartet – als Siebter – in den Top acht geblieben, dem VfB Stuttgart reichte auch ein spätes Tor zum 3:2-Sieg gegen die YB Bern nicht zum direkten Einzug ins Achtelfinale. Stattdessen müssen die Schwaben den Umweg über die Play-offs nehmen, dort wartet am 19. und 26. Februar Celtic Glasgow.