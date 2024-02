Am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart beim SC Freiburg mit 3:1 (2:1) gewonnen. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Nach dem 2:0 waren wir in einer anspruchsvollen Situation. Einerseits auf das 3:0 zu gehen, andererseits hinten nichts zu zulassen. Was dann nicht so gut funktioniert hat. Der Sieg macht mich sehr stolz und froh. Jetzt haben wir 40 Punkte erreicht, das ist überragend. Neue Ziele werden wir deswegen aber nicht ausrufen.“

SC-Trainer Christian Streich: „Den 50-Meter-Pass von Waldemar Anton vor dem 0:1 haben wir schlecht verteidigt. Nach dem 0:2 und der frühen Roten Karte war das Spiel im Prinzip entschieden. Die Karte kann man so geben. Wir haben danach versucht, die Räume eng zu halten. Aber es war dann einfach schwierig, gegen den VfB etwas zu holen.“

VfB-Spieler Maximilian Mittelstädt: „Für mich ist es ein schönes Gefühl, nach vier Jahren endlich wieder ein Tor gemacht zu haben. Mein erstes Bundesligator war gegen den VfB, jetzt freue ich mich über mein erstes Tor für den VfB. Ich habe darauf spekuliert, dass der Torwart früh runtergeht. Das hätte auch anders ausgehen können, doch ich habe viel Selbstvertrauen, da probiert man so etwas. Kein Vorwurf wegen des Fouls bei der roten Karte. So etwas passiert, es war keine Absicht.“

VfB-Spieler Waldemar Anton: „Vor dem 1:0 wollte ich den Ball genauso in die rote Zone spielen. Ich habe gesehen, dass die beiden Innenverteidiger etwas weit auseinander standen. Deniz hat den Ball dann super mitgenommen und eiskalt verwertet. So was trainieren wir im Training, ich denke, den Trainer wird’s freuen. Wir können uns heute nur unsere Chancenverwertung vorwerfen, dann wäre das Spiel früher entschieden gewesen. Wir wollen so weitermachen und am Ende international spielen.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Das war heute ein Sieg für Daxo! Man hat gemerkt, dass mit der Mannschaft nach den Ereignissen in dieser Woche nochmal etwas passiert ist. Wir hatten das Spiel bis zur Roten Karte klar auf unserer Seite, der Platzverweis hat uns aber nicht gut getan. Durch das 2:0 und die Überzahl hat sich bei uns ein gewisses Sicherheitsgefühl eingeschlichen. Nach der Pause haben wir aber sofort wieder ins Spiel gefunden und letztlich verdient gewonnen.“

