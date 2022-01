10 Zum Spiel: Die Partie des 13. Spieltags der Saison 1999/2000 ist eine relativ klare Angelegenheit. Vor 25 000 Zuschauern im ausverkauften Dreisamstadion fährt der VfB einen verdienten Auswärtssieg ein. Krisztian Lisztes (Dritter von li.) bringt seine Mannschaft nach 20 Minuten mit 1:0 in Führung. Foto: imago

Landesduelle zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart waren meist hitzige Angelegenheiten. In unserer Reihe „Legendenspiele“ gehen wir weit zurück – ins Jahr, als der VfB zum ersten Mal in der Bundesliga an der Dreisam gewann.















Freiburg - Der VfB Stuttgart fährt an diesem Samstag (15.30 Uhr) sicher nicht als Favorit zum SC Freiburg. Gastiert doch der Vorletzte beim Tabellen-Sechsten. In den Anfangsjahren des SC in der Fußball-Bundesliga war das noch anders. Der VfB war die Macht im Südwesten, der 1993 erstmals aufgestiegene SC der ewige Underdog. Und doch lehrte er den Schwaben zumindest im heimischen Dreisamstadion regelmäßig das Fürchten. In den Anfangsjahren der Freiburger Bundesligazugehörigkeit wurde der VfB regelmäßig mit Niederlagen nach Hause geschickt. Ausnahme: Das Viertelfinale im DFB-Pokal 1996, das die Gäste im Elfmeterschießen für sich entschieden.

In der Bundesliga dauerte es bis zum Jahr 1999, ehe es mit den ersten Bundesliga-Auswärtssieg für den VfB in Freiburg klappen sollte. Kurz vor der Jahrtausendwende, am 13. Spieltag der Saison 1999/2000 sorgten Krisztian Lisztes und Sean Dundee mit ihren Toren für einen 2:0-Sieg. Der Bann war gebrochen – in den Folgejahren wurden die Ergebnisse für die Stuttgarter im Südbadischen dann immer besser.

In unserer Bildergalerie blicken wir auf das Spiel damals mit vielen alten Bekannten zurück – viel Spaß beim Durchklicken!