SC Freiburg gegen Dortmund: Stimmen zum Höler-Traumtor und dem Punkt gegen den BVB

Dank des absoluten Traumtors von Lucas Höler hat der SC Freiburg gegen Dortmund gepunktet. Und dennoch hatte man das Gefühl, dass der BVB mit dem 1:1 besser leben konnte.
Dieses Tor dürfte sich Lucas Höler wohl noch das ein oder andere Mal anschauen. Denn als Christian Günter in der 75. Minute flankte und der Freiburger Stürmer sich den Ball selbst auf Hüfthöhe vorlegte, rechnete wohl kaum jemand im ausverkauften Europa-Park-Stadion damit, zwei Sekunden später einen Anwärter auf das „Tor des Monats“ zu sehen.