1 Freiburgs Trainer Christian Streich kann mit der bisherigen Saison seiner Mannschaft sehr zufrieden. Foto: Eibner

Der SC Freiburg übertrifft in dieser Bundesliga-Saison einmal mehr alle Erwartungen. Auch wenn das Team von Christian Streich in dem ein oder anderen Spiel sicherlich das Glück auf seiner Seite hatte, verrät ein Blick in die Statistiken: Die Breisgauer stehen aktuell zurecht auf einem Champions-League-Platz.















Das mit dem Glück ist im Fußball so eine Sache. Oftmals spricht man von "glücklichen Punkten", die ein Team einfährt. In anderen Fällen wird das Glück "erarbeitet". In wiederum anderen Situationen fehlt das "Quäntchen Glück" vor dem gegnerischen Tor.