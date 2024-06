Die Tierrechtsorganisation Peta hat sich das Angebot veganer Speisen in Fußball-Stadien angeschaut und ein Ranking erstellt: Demnach gehört der SC Freiburg mit seinem Europa-Park-Stadion zu den vegan-freundlichsten Fußballstadien 2024.

Bereits zum 16. Mal bewertete die Tierrechtsorganisation das Angebot veganer Speisen in den Stadien aller Bundesligisten und erstellte daraus ein Ranking. Mit 23 Punkten teilen sich der SC Freiburg und Bayer 04 Leverkusen Platz vier der Bestenliste – das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Im Vorjahr schaffte es Freiburg auf Platz 9 des Peta-Rankings.

Fans können im Freiburger Europa-Park Stadion unter anderem Bratwurst, Schnitzel, Hotdogs, Empanadas, Falafelbällchen, Chili sin Carne und Falafel im Fladenbrot „Dönerart“ genießen – alles rein pflanzlich.

Lesen Sie auch

Bei vielen Stadien besteht noch Nachholbedarf

„Eine gesunde, vegane Ernährung rückt im Hochleistungssport und damit auch für viele Fußballprofis immer mehr in den Fokus – unter anderem aufgrund schnellerer Regenerationszeiten“, wird Steffen Lenhardt, Aktionskoordinator bei Peta, in der Mitteilung zitiert. „Und auch immer mehr Stadiongäste legen Wert auf eine ethische und umweltfreundliche Verpflegung auf der Tribüne. Einige Bundesliga-Vereine haben bereits ein erstklassiges Angebot, während bei vielen anderen noch Nachholbedarf besteht.“

Bei der Peta-Bewertung gab es laut Mitteilung für hochwertige vegane Speisen drei Punkte – dazu zählen beispielsweise Falafel-Wraps oder Wok-Gerichte. Snacks wie Pommes frites oder Brezeln brachten den Vereinen je einen Punkt ein. Chips, Eis, Popcorn oder Schokoriegel wurden nicht berücksichtigt.

Nachfrage nach veganen Angeboten steigt

Laut Peta steigt die Nachfrage nach veganen Angeboten stetig – sowohl unter den Bundesliga-Fußballern als auch unter ihren Fans. Dies zeige sich im Stadion-Angebot der Bundesliga-Saison 2023/24: In allen Stadien werden laut Peta mittlerweile mindestens ein veganer Snack wie Pommes oder Brezel sowie mindestens ein veganes Gericht angeboten - zum Beispiel vegane Wurst. Trotzdem unterscheide sich das vegane Angebot zwischen den verschiedenen Stadien weiterhin stark, was sich beim aktuellen Ranking in einer Spanne von 4 bis 50 Punkten zeige.

Den „Titel“ für das vegan-freundlichste Fußball-Stadion 2024 holte RB Leipzig mit 50 Punkten.