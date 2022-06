4 Träumen vom Pokal-Sieg: Boris Sorychta und Andreas Neumann vom SC-Fanklub "Torpedo Kinzigtal" sind mit einem Pokal-Nachbau – inklusive Zapfhahn – nach Freiburg gereist. Foto: Deckert

Mit Rückkehrer Matthias Ginter ist der SC Freiburg am Montag in die kurze Saisonvorbereitung gestartet. Coach Christian Streich stellte weitere Neuzugänge in Aussicht. Bei einem Offensivspieler ging es am Ende ganz schnell.















Das Kribbeln sei eindeutig zu spüren, meinte Kapitän Christian Günter beim Trainingsauftakt des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg am Montagmorgen. Zum Start in die Vorbereitung waren die Augen der rund 150 anwesenden Fans und der Presse vor allem aber auf einen Mann gerichtet: Nationalspieler Matthias Ginter (28) feierte nach acht Jahren seine Rückkehr zu seinem alten Verein, wo er, wie er dem "Kicker" verriet, auch seine Karriere irgendwann beenden will.

Ginter "überglücklich, dass alles so geklappt hat"

"Wahnsinn, ich bin überglücklich, dass alles so geklappt hat", sagte der Innenverteidiger und Routinier, der in der kommenden Saison die Position von Shooting-Star Nico Schlotterbeck übernehmen soll. Der hatte den Sport-Club nach einer überragenden Saison 2021/22 in Richtung Dortmund verlassen. Er sehe sich in Freiburg als Mannschaftsspieler und hoffe auf möglichst viele Erfolgsmomente und eine baldige Rückkehr in die Nationalelf, meinte Ginter zu seinen Zielen für die kommende Saison. Neben Ginter neu dabei: SC-Eigengewächs Robert Wagner aus Lahr (Ortenaukreis). Der 18-jährige Mittelfeldspieler gehört in der kommenden Saison zum Profikader des SC.

Schade nach Bauchmuskelverletzung im Einzeltraining

Nicht beim Trainingsauftakt dabei war hingegen – neben einigen Nationalspielern aus dem SC-Kader – auch der verletzte Stürmer Kevin Schade. Man könne derzeit noch nicht sagen, wie lange der 20-Jährige ausfällt, so Trainer Christian Streich: "Es kann drei Wochen dauern, es kann fünf Wochen dauern". Derzeit sei Schade im Einzeltraining. "Wir müssen ihn stabil kriegen", sagte Streich. Die aktuelle Bauchmuskelverletzung des jungen Spielers sei lediglich ein Teil der körperlichen Probleme, die man beheben müsse.

Saisonziele? Günter und Grifo bleiben zurückhaltend

Was die Ziele in der anstehenden Saison angeht, sei man beim SC in diesem Jahr vielleicht noch zurückhaltender als sonst, erklärte Teamkapitän Christian Günter: "Der Spagat zwischen Bundesliga, Europa League und DFB-Pokal wird nicht ganz einfach hinzubekommen sein. Es kommen viele englische Wochen auf uns zu. Und die erste Runde im DFB-Pokal in Kaiserslautern wird sicher maximal schwer. Da werden die Ziele erst nach und nach kommen. Aber wir wollen auf jeden Fall möglichst früh möglichst viele Punkte in der Bundesliga holen. Dann sehen wir, wo die Reise hingeht", sagte der 29-Jährige aus Tennenbronn (Kreis Rottweil).

Auch Vincenzo Grifo gab sich, wie im Breisgau üblich, in Sachen Saisonziele zurückhaltend: "Man will ja nie schlechter sein als im letzten Jahr", sagte der Deutsch-Italiener, der noch immer die Begeisterung der Fans über den Einzug ins DFB-Finale in der vergangenen Saison spürt. Jetzt freue er sich auf die Europa-League-Auslosung. "Man hofft natürlich, dass da was Großes dabei ist. Wir wollen kicken und mit einer tollen Teamleistung versuchen, jeden Gegner zu besiegen."

Daniel-Kofi Kyereh kommt vom FC St. Pauli

Mit Blick auf die kommende Dreifachbelastung kündigte Streich an, dass der SC "mit ziemlicher Sicherheit" nicht nur einen neuen Spieler verpflichten werde. Den Worten folgten Taten: Am Montagabend gab der SC Freiburg bekannt, dass der ghanaische Nationalspieler Daniel-Kofi Kyereh (26) vom FC St. Pauli an die Dreisam wechselt. Streich blieb um einiges weniger konkret mit seinen Aussagen: Er könne noch nicht sagen, ob eine Verstärkung vor oder nach dem in einer Woche beginnenden Trainingslager im österreichischen Schruns kommen wird.

Streich zum Pokal-Auftakt: "gut kicken und weiterkommen"

Angst habe er vor der Mehrbelastung seiner Mannschaft jedenfalls nicht: Der Bundesligasaison begegne er ohnehin immer mit viel Respekt. Und in der Europa League ginge es zunächst vor allem mal um "sechs zusätzliche Spiele". Beim Pokal-Spiel in Kaiserslautern Ende Juli erwartet Streich indes "ziemlich viele Zuschauer" und "einen brennenden Betze": "Wir müssen da ruhig bleiben, gut kicken und weiterkommen."

Fans aus dem Kinzigtal träumen vom Pokalsieg

Eine Sicht, die auch die beiden aus dem Kinzigtal angereisten Fans Boris Sorychta und Andreas Neumann vom Fanklub "Torpedo Kinzigtal" teilen. Die SC-Anhänger, die mit ihrem DFB-Pokal-Nachbau – samt eingebautem Zapfhahn – zum Trainingsstart nach Freiburg gekommen waren, sind sich sicher: Wenn der SC zum Saisonauftakt das Pokalspiel in Kaiserslautern gewinnt, dann holt er dieses Jahr am Ende auch den Pott. Ein bisschen träumen darf man schließlich auch im Breisgau.