SC Enzklösterle: Podestplätze beim Hill Run in allen Altersklassen

Podestplätze beim Hill Run in allen Altersklassen

1 Unterhalb des Schanzentischs strahlte der Nachwuchs des SC Enzklösterle mit der Sonne um die Wette Foto: Keller

Der Nachwuchs vom SC Enzklösterle ist beim Hill Rund in Baiersbronn dabei.









Noch sind die ersten Schneeflocke nicht in Aussicht und dennoch sind die Wochenenden der Sportler des SC Enzklösterle ausgefüllt mit Wettkampf-Terminen. Zuletzt ging es früh morgens los zum Baiersbronner Ruhesteinstadion. Dort veranstaltete die Arge Ruhestein zum ersten Mal den Hill Run Ruhestein – einen Extremberglauf, bei dem die Skisprungschanze 330 Meter hoch in die entgegengesetzte Richtung bergauf gelaufen wird. Ein besonderes Format, in dessen Rahmen auch anspruchsvolle Kinder- und Jugend-Cross-Läufe ausgerichtet werden.