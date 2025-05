Der SBFV schreibt am Mittwoch: „Der Vorstand des Südbadischen Fußballverbandes hat in seiner Sitzung am 16./17. Mai 2025 mehrere, an der Vereinsrealität ausgerichtete Beschlüsse gefasst. Neben redaktionellen Ergänzungen und Änderungen des allgemeinverbindlichen Teils der DFB-Spielordnung betreffen die Neuerungen vornehmlich den Spielbetrieb im Jugendbereich.“

Verlängerung der Meldefrist für Jugendmannschaften

Zunächst geht es um die Meldefristen: „Eine zentrale Entscheidung betrifft die Frist zur Mannschaftsmeldung: Der Meldebogen für die Saison 2025/2026 ist ab sofort und bis zum 15.06.2025 für den Aktiv-Bereich (Frauen und Herren) geöffnet. Davon abweichend ist der Meldebogen für alle Jugendmannschaften bis zum 30.06.2025 geöffnet. Mit diesem Beschluss folgt der Verbandsvorstand einem Antrag des Verbandsjugendausschusses. Hierdurch wird dem Wunsch zahlreicher Vereine Rechnung getragen, dass Mitte Juni oftmals noch nicht abgeschätzt werden kann, wie viele Mannschaften in einer Altersklasse gemeldet werden können.“

Lesen Sie auch

Erweiterte Junioren-Einsätze auf Bezirksebene

Weiter heißt es: „Ergänzend beschloss der Verbandsvorstand eine weitere Änderung im Jugendspielbetrieb: Im Spieljahr 25/26 soll es den Mannschaften in den Spielklassen des Bezirks gestattet sein, bis zu vier U20-Spieler pro Spiel in ihrer A-Junioren-Mannschaft, bzw. bis zu vier U18-Spielerinnen pro Spiel in ihrer B-Juniorinnen-Mannschaft einzusetzen. Folgende Regelungen sollen hierzu gelten: Diese Spieler:innen dürfen nur in Mannschaften der untersten Spielklasse des betreffenden Vereins eingesetzt werden. Für diese Spieler:innen gelten die Regelungen der Jugend. Bei Mannschaften, die während einer Meisterschaftssaison U20-Spieler bzw. U18-Spielerinnen einsetzen, erlischt das Aufstiegsrecht. Die Spielgenehmigung bezieht sich nur auf Meisterschafts- und Freundschaftsspiele. Ein Einsatz in Pokalspielen und den Hallenbezirksmeisterschaften ist nicht zulässig.“

Hintergrund des Beschlusses „sind positive Erfahrungen aus dem Pilotprojekt im Bezirk Schwarzwald, weswegen die erweiterten Einsatzmöglichkeiten in der Saison 25/26 auf alle Bezirke ausgeweitet werden, was zu weniger Spielabsagen aufgrund von Spielermangel führen soll.“

Veränderungen auf Bezirksebene

Zudem geht es um personelle Fragen: „Im Vorfeld der anstehenden Bezirkstage im Juli kündigen sich personelle Veränderungen in drei Bezirken an. An Hochrhein und Bodensee werden die amtierenden Bezirksvorsitzenden Katharina Kessler und Konrad Matheis nicht mehr für eine weitere Amtszeit kandidieren. Im Bezirk Schwarzwald war der Posten des Bezirksvorsitzenden zuletzt unbesetzt – hier fungiert Bezirkspressewart Enis Morat als zentraler Ansprechpartner. Die Verabschiedung der scheidenden Funktionsträger:innen erfolgt an den entsprechenden Bezirkstagen. Bereits jetzt bedankt sich der SBFV für das langjährige ehrenamtliche Engagement und die geleistete Arbeit zum Wohle des Fußballs in Südbaden.“