SBFV-Pokalfinale in Offenburg: Sechs Gründe für die Niederlage des FC 08 Villingen gegen den Bahlinger SC

Ausgerechnet im wichtigsten Spiel des Jahres passt beim FC 08 kaum etwas zusammen. Marcel Yahyaijan nennt nach dem 0:1 gegen Bahlingen einen Grund für die Pleite. Es gibt noch mehr.
Viererkette, Dreierkette – geschenkt, zu wenige Offensivkräfte auf dem Feld – geschenkt, angedachte Überzahl im Zentrum im Mittelfeld – geschenkt. Marcel Yahyaijan hatte einen Hauptgrund, weshalb sich der FC 08 im Glutofen Karl-Heitz-Stadion nicht zum zwölften Mal zum südbadischen Champion krönte: „Entscheidend war, dass nur drei, vier Spieler ihre Bestform abgerufen haben“, will der Geschäftsführer Sport des Rekordpokalsiegers keine Namen dazu nennen.