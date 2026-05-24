SBFV-Pokalfinale in Offenburg: Sechs Gründe für die Niederlage des FC 08 Villingen gegen den Bahlinger SC

Ausgerechnet im wichtigsten Spiel des Jahres passt beim FC 08 kaum etwas zusammen. Marcel Yahyaijan nennt nach dem 0:1 gegen Bahlingen einen Grund für die Pleite. Es gibt noch mehr.

Viererkette, Dreierkette – geschenkt, zu wenige Offensivkräfte auf dem Feld – geschenkt, angedachte Überzahl im Zentrum im Mittelfeld – geschenkt. Marcel Yahyaijan hatte einen Hauptgrund, weshalb sich der FC 08 im Glutofen Karl-Heitz-Stadion nicht zum zwölften Mal zum südbadischen Champion krönte: „Entscheidend war, dass nur drei, vier Spieler ihre Bestform abgerufen haben“, will der Geschäftsführer Sport des Rekordpokalsiegers keine Namen dazu nennen.

Der erste Grund Wenn aber Torhüter Andrea Hoxha nach dem Spiel als „Man of the Match“ ausgezeichnet wird, wenn ein Jonas Busam von Bahlinger Spielern als „herausragend“ gelobt wird – dann ist schon klar, welches Villinger Duo sich in Offenburg die Bestnoten verdiente.

Unsere Empfehlung für Sie Villingen gratuliert Bahlingen Weshalb die Niederlage für Rekordpokalsieger FC 08 so bitter ist Der FC 08 verpasst verdient den zwölften Pokalsieg. Dieser wäre für den Rekordpokalsieger enorm wichtig gewesen. Dies meint Sportredakteur Gunter Wiedemann.

Doch viel mehr Positives gab es beim Finaltag der Amateure aus 08-Sicht nicht. Der erste Grund für die Niederlage ist also, dass die Nullachter individuell und als Team nicht ihr Potenzial abriefen.

Der zweite Grund

Der Matchplan von Matthias Uhing ging gegen Kaiserstühler, bei denen man über die 95 Minuten ansah, weshalb sie aus der Regionalliga abstiegen, nicht auf. „Wir wollten höher pressen und auch über die Flügel kommen“, notierte Marcel Yahyaijan stattdessen vor allem in der schwachen ersten Hälfte viele lange Bälle ins Nichts. „Das war nicht so geplant.“ Grund Nummer 2: Die Spieler konnten die Vorgaben nicht umsetzen.

Der dritte Grund

Villingen suchte zu wenig das Risiko, war harmlos. Der Ex-Nullachter Dennis Klose im Kasten der Bahlinger musste keinen einzigen (!) Torschuss entschärfen.

Die Bahlinger bejubeln die Titelverteidigung. Foto: Marc Eich

„Wir hätten mutiger spielen müssen, mehr vorne draufgehen müssen“, vermisste auch Co-Kapitän Angelo Rinaldi die Offensivpower.

Grund Nummer 3: Villingen setzte nicht auf „kontrollierte Offensive“, sondern nur auf Defensive. „Irgendwann fällt eben dann einer rein“, war ein 08-Fan nicht überrascht, dass Elvir Zukaj (78.) – kurz zuvor hatte der angeschlagene Busam raus müssen – nach einer Ecke das Tor des Tages markierte.

Der vierte Grund

Der vierte Grund, eng verknüpft mit dem dritten, war die Startaufaufstellung. Mit Kevin Müller und Christian Derflinger standen zunächst nur zwei echte Offensivspieler auf dem Rasen. Dahinter hatte sich Matthias Uhing für ein starkes Mittelfeldzentrum entschieden.

Am Ende fanden Müller und Derflinger an diesem so wichtigen Finaltag kaum bis gar nicht statt. Allerdings lag dies auch an den Mitspielern, die das Offensivduo kaum in Szene setzten. Eine logische Konsequenz war, dass sich der FC 08 deshalb kaum Standards erkämpfte, sich dieser „Waffe“ nahm.

Der fünfte Grund

Grund Nummer 5 waren die Auswechslungen. Christian Derflinger, der immer ein Spiel entscheiden kann, musste nach 58 Minuten vom Feld. Es kam Sturm-Youngster Gian-Luca Feißt, den viele zusammen mit Derflinger in der Startelf erwartet hatten. An der Grundausrichtung also nichts verändert. Sturmtank Fabio Pfeifhofer (83.) hätte sofort nach dem 0:1-Rückstand kommen müssen. Auch die Einwechslung von Yannick Spät in der Schlussminute war – passend – zu spät.

Der sechste Grund

Und dennoch hätte der FC 08 gegen überlegene, aber im Abschluss schwache Bahlinger gewinnen können, hätte Schiedsrichter Marvin Maier nach 77 Minuten auf den Punkt gezeigt.

„Ich denke, es war schon ein Elfer“, sah Angelo Rinaldi ein Foul an Mitspieler Leon Albrecht. Der nicht gegebene Strafstoß ist also der sechste Grund für die Niederlage.

Zurück in Villingen

Klar, dass die Nullachter nach der Rückkehr nach Villingen beim gemeinsamen Essen auch intensiv über die Gründe diskutierten, weshalb es ausgerechnet im wichtigsten Spiel der Runde nicht lief. „Die Stimmung war natürlich getrübt“, blickt Marcel Yahyaijan auf den Abend nach der bitteren Niederlage.

Statistik

FC 08 Villingen: Hoxha – Krieger, Busam (76. Haller), Liserra – Pintidis (90. Y. Spät), Tadic, Glück (83. Pfeifhofer), Derflinger (58. Feißt), Albrecht (90. +1 J. Spät), Rinaldi – Müller.

Bahlinger SC: Klose – Zukaj, Herrmann, Shaqiri (66. Rienhardt), Walz (90. + 3 Scholl), Wehrle, Echner, Köbele, Wuttke, Schmidt, Pepic (82. Yilmaz).

Tore: 0.1 Zukaj (78.).

Schiedsrichter: Marvin Maier (TuS Windschläg); Assistenten Luigi Satriano (FC Zell i. W.) und Arne Baumer (FV Sulz); vierter Offizieller Sven Pacher (FC Brigachtal).

Gelbe Karten: Liserra, Krieger/Köbele.

Zuschauer: 2692.