Abfahrt in Richtung Pokalfinale: Der FC 08 Villingen macht sich auf den Weg in Richtung Offenburg
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Abfahrt in Richtung Pokalfinale: Der FC 08 Villingen macht sich auf den Weg in Richtung Offenburg Foto: Roland Sigwart

Der FC 08 Villingen will am Samstag in Offenburg seinen zwölften Pokalsieg holen. Gegner im SBFV-Pokalfinale ist der Bahlinger SC. Alle Entwicklungen rund ums Finale gibt es in unserem Liveblog.

Macht der südbadische Rekordpokalsieger FC 08 Villingen am Samstag (13.30 Uhr) in Offenburg das Dutzend voll? Im Karl-Heitz-Stadion, das sein letztes großes Fußballfest erlebt, muss der Oberligist dann den Bahlinger SC schlagen. Der Cup-Titelverteidiger ist als Regionalliga-Schlusslicht gerade in die Oberliga abgestiegen. 

 

Der Sieger des SBFV-Pokal-Finals qualifiziert sich für die erste Runde des lukrativen DFB-Pokals. Unsere Redaktion ist am Finaltag in Offenburg vor Ort und versorgt Sie mit allen Entwicklungen in Wort, Bild und Video rund um das SBFV-Finale.

Unser Liveblog wird fortlaufend aktualisiert.

 