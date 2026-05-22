SBFV-Pokalfinale in Offenburg So kamen Villingen und Bahlingen ins Finale, Torjäger und eine Überraschung

Wer sind die besten Torjäger des FC 08 und des Bahlinger SC, wie oft haben die Finalisten den Cup schon gewonnen, wen mussten beide Teams zuvor ausschalten? Das sind die Antworten.