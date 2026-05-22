Der FC 08 Villingen will am Samstag in Offenburg seinen zwölften Pokalsieg holen. Gegner im SBFV-Pokalfinale ist der Bahlinger SC. Alle Entwicklungen rund ums Finale gibt es in unserem Liveblog.
Macht der südbadische Rekordpokalsieger FC 08 Villingen am Samstag (13.30 Uhr) in Offenburg das Dutzend voll? Im Karl-Heitz-Stadion, das sein letztes großes Fußballfest erlebt, muss der Oberligist dann den Bahlinger SC schlagen. Der Cup-Titelverteidiger ist als Regionalliga-Schlusslicht gerade in die Oberliga abgestiegen.