2 Die Enttäuschung bei den Donaueschingern – Ahmet Colak, Maximilian Richter und Raphael Künstler (von links) – war nach dem Abpfiff zunächst sehr groß, doch sie können auch sehr stolz auf ihre Silbermedaillen sein. Foto: Roland Sigwart

Die erste Enttäuschung bei der DJK Donaueschingen nach der Endspielniederlage gegen den SV Oberachern macht schnell Platz für großen Stolz.















Link kopiert

Benjamin Gallmann, Coach der DJK Donaueschingen: "Ich bin unheimlich stolz auf meine Mannschaft. Sie hat in der ersten Halbzeit dieses Endspiel absolut ausgeglichen gestaltet. Oberachern hat dann nach dem Seitenwechsel sein Potenzial ausgespielt und am Ende verdient gewonnen. Wir hatten nach dem 0:2 nicht mehr die Körner, nachzusetzen. Heute hat sich einmal mehr gezeigt, was für einen großartigen Charakter unsere Jungs haben. Sie haben sich nie aufgegeben. Dieses Pokaljahr war für uns alle großartig."

Oberacherner Coach wünscht sich nun den SC Freiburg

Fabian Himmel, Trainer des SV Oberachern: "Die Donaueschinger haben, besonders in der ersten Halbzeit, einen tollen Job gegen uns gemacht. Dann sind wir mit Beginn der zweiten Halbzeit mehr ins Risiko gegangen und wurden dafür belohnt. Ich persönlich wünsche mir nun den Sportclub in der ersten DFB-Pokalrunde, weil ich diesen Klub liebe."

Große Enttäuschung zunächst bei Stephan Ohnmacht

Stephan Ohnmacht, DJK-Torjäger: "Noch bin ich sehr enttäuscht, aber dies wird sich im Laufe des Tages noch ändern. Wir haben uns gut gegen eine starke Oberacherner Mannschaft verkauft. Nach dem 0:2 war es aber leider gelaufen. Wir hätten eine unserer wenigen Chancen einfach nutzen müssen. Aber ich bin stolz auf die Jungs, was sie in den vergangenen Monaten alles geleistet haben."

Tobias Wild: "Eine fantastische Atmospähre"

Tobias Wild, DJK-Abteilungsleiter: "Es war nicht mehr drin für uns, aber dieser Tag wird für uns alle unvergeßlich bleiben. Unsere Fans haben für eine fantastische Atmosphäre gesorgt."

Torhüter Robin Karcher ist stolz auf seine Jungs

Robin Karcher, DJK-Torhüter: "Im ersten Moment ist natürlich die Enttäuschung da. Wir haben es in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht, aber Oberachern ist dann immer stärker geworden. Was für uns bleibt, ist eine fantastische Pokalsaison, die richtig Spaß gemacht hat. Ich bin stolz auf die Jungs."

Andreas Albicker, DJK-Mittelfeldspieler: "Dieses Endspiel war ein einmaliges Erlebnis für uns alle. Wir waren mit Oberachern in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe, dann haben wir zwei wirklich blöde Dinger kassiert. Eine Finalniederlage ist immer bitter, aber wir können auf uns stolz sein."

Raphael Künstler, DJK-Akteur: "Ich musste leider aufgrund meiner Gelben Karte in der Pause vorsichtshalber raus. Der Schiri hatte mich bereits ermahnt. Von unseren wenigen guten Chancen muss eben eine mal reingehen. Dann bleibt dieses Endspiel vielleicht länger offen."