SBFV-Pokalfinale 2026: Samet Yilmaz – Torpremiere, Mega-Endspiel, zwei Herzen und Zukunftsplanungen

Zerstört am 23. Mai ausgerechnet ein langjähriger Nullachter die Pokal-Träume der Villinger? Auf jeden Fall kommt Samet Yilmaz in Bahlingen in Schwung.

Im Bahlinger Kaiserstuhlstadion läuft am Samstag die 51. Minute. Gegen wieder einmal enttäuschende Stuttgarter Kickers steht es 1:1. „Wir haben dann über Rico Wehrle und Luca Köbele gut über die rechte Seite kombiniert. Ich war im Zentrum, musste den Ball dann nur noch einschieben“, dankt Samet Yilmaz den beiden Vorbereitern. Beim 2:1 bleibt es, dennoch belegt Bahlingen weiter den letzten Platz. Der BSC wird sich in der neuen Saison sehr wahrscheinlich mit dem FC 08 in der Oberliga duellieren.

Es war der erste Treffer des 22-Jährigen im BSC-Trikot. „Das war bisher keine einfache Saison“, verweist Yilmaz auf seine schwere Verletzung. Anfang August hatte sich der Offensivspieler Muskel und Sehne an den Adduktoren gerissen.

Die Zukunft

Für Yilmaz war es der zweite Startelfeinsatz für die Kaiserstühler. „Unter unserem neuen Trainer Marco Schneider läuft es für das Team und für mich besser“, freut sich Yilmaz, dass er das Vertrauen der Verantwortlichen mit dem Siegtreffer gegen die Kickers zurückzahlen konnte. Und wie geht es im Sommer weiter?

„Dann läuft mein Vertrag aus. Es gab mit dem BSC gute Gespräche, doch es gibt auch andere Kontakte. Es ist noch alles offen“, sei zudem eine Rückkehr zum FC 08 immer eine Option, derzeit aber eher nicht wahrscheinlich.

Das Finale

Und was meint der 22-Jährige dazu, dass es am 23. Mai im Finale des Rothaus-Cups zum Duell seiner „alten Liebe“ aus Villingen und seinem neuen Club aus Bahlingen kommen wird?

„Das wird ein Mega-Endspiel. Mehr geht in Südbaden nicht. In meiner Brust schlagen dann zwei Herzen, der FC 08 ist ja mein Kindheitsverein. Aber im Finale selbst gibt es über 90 oder 120 Minuten keine Freundschaften mehr, da zählt für mich nur der BSC“, will Samet Yilmaz nach 2024 – damals mit Villingen – nun mit Bahlingen den Cup in die Höhe stemmen.

Pokalsieg und Titel

Samet Yilmaz war im vergangenen Sommer 2025 vom Friedengrund an die Bahlinger Ponderosa gewechselt. In Villingen hatte er sich über die Jugend und die U21 zu einem Leistungsträger der Oberliga-Mannschaft entwickelt, mit der Yilmaz im Jahr 2024 die Regionalliga-Meisterschaft und den südbadischen Pokalsieg feierte.