SBFV-Pokalfinale 2026: Samet Yilmaz – Torpremiere, Mega-Endspiel, zwei Herzen und Zukunftsplanungen

Zerstört am 23. Mai ausgerechnet ein langjähriger Nullachter die Pokal-Träume der Villinger? Auf jeden Fall kommt Samet Yilmaz in Bahlingen in Schwung.
Im Bahlinger Kaiserstuhlstadion läuft am Samstag die 51. Minute. Gegen wieder einmal enttäuschende Stuttgarter Kickers steht es 1:1. „Wir haben dann über Rico Wehrle und Luca Köbele gut über die rechte Seite kombiniert. Ich war im Zentrum, musste den Ball dann nur noch einschieben“, dankt Samet Yilmaz den beiden Vorbereitern. Beim 2:1 bleibt es, dennoch belegt Bahlingen weiter den letzten Platz. Der BSC wird sich in der neuen Saison sehr wahrscheinlich mit dem FC 08 in der Oberliga duellieren.