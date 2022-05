1 Einstimmung auf das Pokalfinale am Samstag in Freiburg. Oberacherns Trainer Fabian Himmel, sein Angreifer Nico Huber, DJK-Kapitän Heiko Reich und sein Coach Benjamin Gallmann (von links) verstanden sich im lockeren Gespräch schon gut. Foto: Felix Gieger

Das Pokalendspiel am Samstag (12.15 Uhr) in Lahr zwischen der DJK Donaueschingen und dem SV Oberachern wirft seine Schatten voraus. Am Montagabend trafen sich in der SBFV-Geschäftsstelle in Freiburg schon mal vier der Protagonisten.















Es wurde eine lockere Gesprächsrunde, die nun noch mehr Appetit auf das Pokalfinale macht. Dabei waren von der DJK Donaueschingen Trainer Benjamin Gallmann und Kapitän Heiko Reich. Die Oberacherner Farben vertraten Trainer Fabian Himmel und Angreifer Nico Huber. Es moderierte Manfred Schäfer.

Keine Extras in den Tagen vor dem Finale

Die Vorbereitung: "Wir sind von der Papierform her der Favorit, doch je mehr ich die Donaueschinger beobachtet habe, umso mehr habe ich Respekt vor ihnen bekommen", berichtete Oberacherns Coach Fabian Himmel. "Ich ziehe den Hut vor den Leistungen, die Donaueschingen in der Rückrunde gezeigt hat. Wir werden uns in dieser Woche ganz normal wie auf ein Oberliga-Spiel vorbereiten. Auch werden wir am Freitagabend kein Kurztrainingslager beziehen. Wir haben uns sechs Spiele der DJK auf dem Video angeschaut."

DJK-Kapitän tippt auf einen 2:1-Sieg

Der Donaueschinger Coach Benjamin Gallmann berichtete, "dass ich Oberachern ein Mal live beim 1:0-Heimsieg gegen Neckarsulm gesehen habe. Das war beeindruckend. Ansonsten haben wir uns viel Videomaterial von Oberachern besorgt. Es ist wichtig, dass unsere Spieler viel über den Gegner wissen, aber auch nicht mit Informationen überfrachtet werden. Wir trainieren in dieser Woche zwei Mal und werden dann früh am Samstag nach Lahr anreisen."

Die Prognosen: Der Donaueschinger Kapitän Heiko Reich tippt auf einen 2:1-Sieg für seine Mannschaft. "Wir werden alles reinhauen. Für uns alle wird dieser Tag unvergeßlich werden." SV-Angreifer Nico Huber setzt auf ein 2:0 für sein Team. "Wir wollen endlich den Pokal nach drei Finalteilnahmen nach Oberachern holen."

Oberacherns Coach Fabian Himmel wünscht sich "viele Tore"

SVO-Coach Fabian Himmel ist ein großer Fan "von vielen Toren in so einem Endspiel. Ein 5:4 würde deshalb passen", lachte er.

Benjamin Gallmann nimmt die Außenseiterrolle gerne an, geht aber davon aus, "dass wir unsere Chancen bekommen werden". Sein Tipp: "Der Sieg geht an nach Elfmeterschießen an uns", schmunzelte er.

Der Wunsch nach viel Übertragungszeit

Die Übertragung: Am großen "Finaltag der Amateure" wird von allen Spielen live berichtet. Jeder Finalist hofft natürlich auf möglichst viele Zeitfenster. "Wenn in Lahr viele Tore fallen, dann wird der SWR sicherlich länger von diesem Endspiel berichten", so Moderator Manfred Schäfer, der auch darauf hinwies, was für einen großen Fußballtag Südbaden an diesem Samstag mit dem DFB-Pokalfinalisten SC Freiburg insgesamt erleben wird.