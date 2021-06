1 Die Villinger feierten noch lange den Cupsieg.Foto: Marc Eich Foto: Schwarzwälder Bote

SBFV-Pokal:

Weshalb sich für Damian Kaminski ein Traum erfüllte

Dragan Ovuka, 08-Innenverteidiger und Spielführer: "Ich bin natürlich überglücklich. Das war ein verdienter Sieg. Zum ersten Mal darf ich als Kapitän den Pokal in den Händen halten. Das ist ein ganz besonderes Gefühl."

Erich Sautner, 1:0-Torschütze des FC 08: "Viel besser hätte mein Einstand nicht laufen können. Ich bin glücklich, dass ich mit meinem Tor zum 1:0 dem Team helfen konnte. Viel besser als das 2:1 von Patrick Peters kann es auch ein Neuner nicht machen. Ich war auch etwas überrascht, als Patrick da vorne auftauchte. Das war ganz stark von ihm. Nach dem 3:1 war die Geschichte gelaufen."Patrick Peters, 2:1-Torschütze des FC 08: "Ball erobert, gut nach vorne gelaufen und super abgeschlossen. So kann man es machen. In meiner Hand habe ich ein Knacken gespürt. Ich weiß aber noch nicht, was genau passiert ist. Jetzt wird aber erst einmal gefeiert!"Damian Kaminski, 08-Angreifer: "Ich wollte unbedingt in meinem vielleicht letzten Spiel für den FC 08 noch ein Tor machen – und freue mich sehr, dass mir dies gelungen ist. Ich würde gerne bleiben."Arash Yahyaijan, Sportvorstand des FC 08: "Ich bin einfach nur überglücklich und erleichtert. Den Pokal haben wir eigentlich schon vor einer Woche in den schweren Spielen gegen Rielasingen und Oberachern gewonnen. Es stand eine echte Mannschaft auf dem Platz. Unsere Kritiker haben gesehen, was unser Team leisten kann."

Frederik Bruno, 08-Verteidiger: "So kann man zurückkehren. Ich habe heute auch meine offensiven Fähigkeiten zeigen können. Natürlich war es nach der Ampelkarte der Freiburger etwas einfacher für uns. Wichtig war dann auch das 2:1 vor der Pause. Es war ein verdienter Sieg." Nedzad Plavci, 08-Angreifer: "Das war ein verdienter Sieg. Wir haben das Spiel gegen gute Freiburger dominiert. Ich freue mich sehr, dass wir wieder im DFB-Pokal spielen dürfen. Das sind immer ganz besondere Spiele."