SBFV-Pokal Qualifikation: Für DJK Donaueschingen ist schon Feierabend

Wiedersehen macht Freude: Ex-DJKler Andreas Albicker (links, SV Aasen) im Duell mit seinem früheren Donaueschinger Teamkollegen Hendrik Hölzenbein.

Verbandsliga-Absteiger rutscht beim Bezirksligisten SV Aasen (1:1 nach Verlängerung) überraschend aus. Der FC Pfaffenweiler setzt sich mit 4:1 in Tennenbronn durch.









SBFV-POKAL-QUALI Die Pokal-Fahrt ist für den Verbandsliga-Absteiger DJK Donaueschingen mit dem 1:1 nach Verlängerung beim Bezirksligisten SV Aasen nach der Qualifikation schon zu Ende. Aasen empfängt nun in der ersten Hauptrunde am kommenden Samstag den Verbandsliga-Neuling ESV Südstern Singen. Der FC Pfaffenweiler setzte sich im Qualifikationsduell beim FV Tennenbronn mit 4:1 durch und trifft in einer Woche auf den Landesligisten FC Königsfeld.